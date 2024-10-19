Девам советуют попробовать клюквенное с орехами, а Львам - карамельно-яблочное.

Определено, какое печенье больше всего подойдет представителям каждого знака Зодиака, пишет Taste of Home.

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Овен - кленово-песочное

Процесс выпечки такого печенья достаточно длительный и требующий приложения немало усилий. Овны ж, как решительные и целеустремленные, к этому "испытанию" готовы. Тем более, что в конце их ждет достойная награда.

Телец - овсяное с изюмом

Тельцы, как правило, не любят перемены. И чем традиционнее печенье - тем им лучше. Так что, сытное овсяное печенье с изюмом - это то, что им придется по душе.

Близнецы - печенье вупи-пай

Это тыквенные сендвич-печенья со сладкой начинкой. Для представителей знака Близнецы всегда два лучше, чем один. И этот подход также применим к предпочтениям в десертах.

Рак - тыквенное с шоколадом

Свежеиспеченное мамино печенье с шоколадной крошкой прямо из духовки – идеальное для семьянинов Раков. Для дополнительного осеннего вкуса можно добавить изюминку в классику с помощью тыквы.

Лев - карамельно-яблочное

Такое печенье мало кого оставит равнодушным, как и звезда Зодиака - Лев. И это неслучайное совпадение, а знак свыше.

Дева - клюквенное с орехами

Экзотические, нестандартные вкусы не в стиле Девы. Они, как и тельцы, в этом вопросе предпочитают придерживаться классики. И это простое, но вкусное клюквенное печенье с орехами будет прекрасным выбором для них.

Весы - ореховое

Весы от природы нерешительны. Ореховое печенье - это разнообразие вкусов и выборов, учитывая то, сколько видов орехов существует. Под основу же можно взять классическое сахарное печенье, что облегчит задачу всегда сомневающимся Весам.

Скорпион - клюквенное с портвейном

Скорпион самый загадочный знак Зодиака, и ему буквально необходимо печенье с такой будоражащей начинкой внутри.

Стрелец - с корицей и пряностями

Стрелец страстные и смелые. Им нужно сладкое печенье с интенсивным послевкусием. Потому добавление корицы и пряностей они обязательно оценят.

Козерог - шоколадное со сладким картофелем

Использование овощей для приготовления печенья - это точно задача для амбициозного и целеустремленного Козерога. Попробуйте восхитительные шоколадные сэндвич-печенья с таким секретным ингредиентом, как сладкий картофель.

Водолей - имбирное

Водолеи всегда в тренде, как и весьма популярное имбирное печенье. Это идеальная "пара".

Рыбы - тыквенное с шалфеем

Рыбы - самый изобретательный из знаков. Они ценят все, что немного более креативное обычных вещей. Это можно сказать и о тыквенном печенье с шалфеем - сладкое, пикантное и очень необычное, как и сами Рыбы.

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