По мнению таролога, оккупанты планируют обстрелы.

Экстрасенс, таролог и медиум Анна Атаманова рассказала, что, по ее мнению, может происходить в Киевской области в марте. Она сделала расклад по картам Таро и заявила, что российские оккупанты могли выбрать новую цель для своих атак.

"Будут воздушные тревоги... Возможно, что-то долетит в какое-то учреждение. Что-то будет летать... У них в планах в какое-то учреждение попасть", - сказала медиум в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

По ее мнению, в марте будут воздушные тревоги. В области и столице люди будут бояться атак россиян. Однако в самом Киеве, уверяет Атаманова, все будет хорошо.

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"Страх будет, тревоги будут. В принципе, все будет в порядке. Киевская область - там может быть что-то. А сам Киев - более-менее спокойно", - считает таролог.

По словам таролога, в области может быть "какой-то негативный момент". Однако что именно это будет - она не говорит. Атаманова также предрекает, что на Киевщине может быть очень неспокойно.

"Будет горячо, всем будет страшно. Все будут в ужасе от новостей. Ждать худшего нужно в Киевской области", - заявила медиум.

Напомним, ранее экстрасенс назвала три самых опасных региона в марте 2023.

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