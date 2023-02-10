Маг и экстрасенс Роман Шептицкий напомнил о своем прогнозе. Недавно он рассказывал, когда именно Украина может освободить Крым от российских оккупантов.
По словам Шептицкого, уже на март Украине выпадает немало успехов. Мы сможем найти выход из лабиринтов и найдем большую силу. Он делал расклад по картам Таро, выпала карта "Якорь". Она может говорить о многих хороших событиях.
"Очень интересная карта. Почему-то мне напомнила... Вот я никогда не был в Крыму, в Ялте. И вот я ее вытащил, и она мне об этом намекает. О Крыме, о Ялте. Кто знает, чем будет знаковый март-месяц. Все может быть", - рассказал Шептицкий.
Также он добавил, что карта "Якорь" говорит о возможности укрепиться, очиститься. Украина не только выгонит врага, "чистки" возможны внутри страны.
Ранее Шептицкий рассказал, когда Украина очистится от оккупантов. Это может произойти совсем скоро, говорит экстрасенс.