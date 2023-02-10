Маг Шептицкий прогнозирует, что Украину ждет большое укрепление, мы получим большую силу.

Маг и экстрасенс Роман Шептицкий напомнил о своем прогнозе. Недавно он рассказывал, когда именно Украина может освободить Крым от российских оккупантов.

По словам Шептицкого, уже на март Украине выпадает немало успехов. Мы сможем найти выход из лабиринтов и найдем большую силу. Он делал расклад по картам Таро, выпала карта "Якорь". Она может говорить о многих хороших событиях.

"Очень интересная карта. Почему-то мне напомнила... Вот я никогда не был в Крыму, в Ялте. И вот я ее вытащил, и она мне об этом намекает. О Крыме, о Ялте. Кто знает, чем будет знаковый март-месяц. Все может быть", - рассказал Шептицкий.

Видео дня

Также он добавил, что карта "Якорь" говорит о возможности укрепиться, очиститься. Украина не только выгонит врага, "чистки" возможны внутри страны.

Ранее Шептицкий рассказал, когда Украина очистится от оккупантов. Это может произойти совсем скоро, говорит экстрасенс.

Вас также могут заинтересовать новости: