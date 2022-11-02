Чем грозит Украине эта неделя - читайте далее.

Астролог Ольга Медвецкая составила прогноз для Украины на текущую неделю и выяснила, какая опасность нависла над нашей страной.

"Чем ближе к концу недели, тем больше будет разговоров и угроз о ядерке, как это было в августе по поводу ЗАЭС. И тогда, и сейчас была астрологическая опасность катастрофы с участием радиации. Однако в тот раз обошлось, надеемся, что и на этот раз эта граница не будет пересечена и влияние оппозиции Урана к Солнцу ограничится лишь массированием этой темы, спекулированием на ней", - написала Медвецкая на своей странице в Instagram.

Она добавила, что на такой ход событий дает надежду то, что в названной связке фигурирует также напряженный Меркурий, который дает высокую вероятность именно болтовни по этому поводу.

Видео дня

"Однако должна отметить, что этот же аспект дает и опасность с воздуха. До сих пор, и мы это и так видим. Однако могут быть использованы и другие более точные средства поражения, которых мы не ожидаем, или которые ранее не использовались", - добавила эксперт.

Она уточнила, что сейчас длится опаснейший период войны.

Напомним, известный экстрасенс дал неутешительный прогноз для Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: