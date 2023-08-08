Тельцам, как считают тарологи, можно задуматься о том, сбываются ли их мечты

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 августа. Весов ждет тотальный разгром, удача от них отвернется. А Девы смогут взлететь очень высоко. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - расскажет гороскоп на среду.

Овен

9 августа Овнам придется попотеть. На вас могут "свалиться" неприятные хлопоты, наберитесь терпения. Сделайте все, что нужно, отвертеться не получится.

Телец

Тельцам, как считают тарологи, можно задуматься о том, сбываются ли их мечты. Возможно, вы делаете что-то не так, а потому недовольны своей жизнью. Пришло время найти причину своих неудач.

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Близнецы

В жизни Близнецов назревает большая проблема. Оглянитесь и подумайте, кого вы могли подпустить слишком близко. Рядом затаился враг, которого вы считаете своим другом.

Рак

В среду Раки узнают что-то очень важное. Вы случайно раскроете чужой секрет и окажетесь перед непростым выбором. Карты Таро советуют сохранить эту тайну, не спешите ею делиться со всеми.

Лев

Тарологи сулят Львам приятный сюрприз. Кто-то решит вас порадовать, принимайте подарки с благодарностью. Если есть возможность, постарайтесь ответить тем же.

Дева

Этот день принесет Девам полет к звездам. Вы сумеете добиться небывалых успехов. Однако постарайтесь не слишком громко этому радоваться, потому что всегда найдутся те, кто вам позавидует.

Весы

Тарологи сулят Весам тотальный разгром, неприятностей может быть немало. Они назревали уже давно, но вы почему-то их игнорировали. Пришло время собирать камни.

Скорпион

9 августа Скорпионам удастся заработать немного денег. Это будет приятным бонусом к вашему основному доходу. Его вы можете потратить на развлечения.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам забыть о своих страхах. Вы давно не решались на что-то очень смелое, но теперь другого выхода попросту нет. А потому не пытайтесь искать себе оправдания.

Козерог

Этот день станет для Козерогов судьбоносным. Вы можете встретить человека, который, как вам казалось, навсегда остался в прошлом. Поговорите с ним по душам, это все изменит.

Водолей

Водолеи сумеют отдохнуть и расслабиться. Ищите баланс, вам срочно нужно гармонизировать свою жизнь. Если не знаете, с чего начать, поговорите по душам с друзьями.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам скандалы и споры. Вы рискуете наговорить много лишнего. В порыве гнева совершается немало ошибок, помните об этом.

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