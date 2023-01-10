Овнам стоит держать язык за зубами.

В среду, 11 января, все проблемы Весов решатся будто по волшебству. А вот Овны могут потерять работу, их ждет немало неприятностей. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Будьте осторожны. Овнам грозит немало проблем, постарайтесь избегать конфликтов. Склоки на работе приведут вас не к победе, а к увольнению.

Телец

Тельцы могут выдохнуть и забыть о склоках. Оставьте все обиды в прошлом и живите своей жизнью, не зацикливайтесь на словах от посторонних.

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Близнецы

Близнецам карты Таро сулят невероятные свершения. Вы добьетесь успеха на работе и сможете наладить отношения со второй половинкой.

Рак

Ракам выпала возможность проявить себя с лучшей стороны. Все друзья будут на вашей стороне, начальство оценит ваши труды и вы сумеете начать новое дело.

Лев

11 января Львам стоит поделиться своими чувствами с лучшим другом. Не держите все в себе, прислушайтесь к советам и заручитесь поддержкой. Львам пора отвыкать от одиночества.

Дева

В среду Дев ждут знаки судьбы. Осмотритесь, вы упускаете что-то важное. Постарайтесь понять намеки и прислушайтесь к ним.

Весы

Карты Таро сулят Весам избавление всех их проблем. Не бойтесь браться за сложные задачи, все, что вы давно откладывали на потом, будто по волшебству решится само собой.

Скорпион

11 января Скорпионам стоит отбросить цинизм. Научитесь видеть мир без предрассудков, добавьте в свою жизнь больше позитива.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам серьезный удар по самолюбию. Вы слишком много хвастались, враги обозлились и могут вас унизить.

Козерог

Козерогам в среду лучше не сидеть на одном месте. Чем больше вы приложите усилий, тем больше получите. Под лежачий камень вода не течет.

Водолей

Водолеям можно расслабиться и даже позволить себе спонтанные траты. Все будет хорошо, важно лишь не слишком увлечься развлечениями.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам твердую почву под ногами. Вы наконец-то будете уверенны в своих силах и никто не сможет испортить ваше настроение.

Напомним, ранее стало известно, что двум знакам Зодиака стоит приготовиться к "черной" полосе после новолуния в январе.

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