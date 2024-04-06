Эти знаки будут находиться в тревожном состоянии.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых апрель этого года станет периодом испытаний и получения жизненных уроков. Судьба проверит их на прочность.

Близнецы

У Близнецов может наступить крах в личной жизни. По мнению экспертов, вы можете попасть в любовный треугольник. Или может возникнуть ситуация, когда вы поймете, что остыли к своему партнеру. В любом случае вам захочется разорвать эти отношения, как бы обидно вам ни было.

Видео дня

Постарайтесь отвлечься на что-то хорошее, больше времени уделяйте работе, ищите спасение в спорте. Тогда есть шанс, что вы быстрее выберетесь из депрессии и наладите свою жизнь.

Водолей

Водолеи привыкли к свободе и независимости. А это прямой показатель того, что вы вряд ли сможете создать крепкий союз с кем-то. Проблема в том, что вы не подпускаете к себе близко людей противоположного пола. Возможно, дело в ваших комплексах и старых обидах.

Постарайтесь отпустить прошлое, иначе вы рискуете остаться в одиночестве на много лет. Научитесь заново доверять людям и открываться им.

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