В жизни двух знаков Зодиака наступает 'черная полоса' до конца июня

Судьба испытает их на прочность.

Астрологи назвали два знаки Зодіаку, на яких зваляться одні проблеми вже найближчим часом. Ця "чорна смуга" триватиме до кінця червня. Тому їм варто запастися терпінням.

Діва

На вашу долю випадуть складні випробування, які вам належить пройти з гідністю. Вони будуть пов'язані з порушенням правил. Можливо, раніше ви зробили щось не дуже хороше, а зараз доведеться розплачуватися за це.

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Також вам рекомендується бути обережнішими на дорогах, тому що порушення правил дорожнього руху може спричинити за собою не тільки покарання у вигляді штрафу, а й більш серйозні неприємності, наприклад, ДТП.

Крім того, у червні ви будете боротися з ілюзіями. Повністю руйнуватимуться ваші стереотипи і думка про якихось людей. Не піддавайтеся паніці і спокусам, щоб не погіршити і без того не найкраще становище.

Скорпіон

У Скорпіонів почнеться внутрішня боротьба. Вам доведеться боротися з демонами, які не дають вам вільно і комфортно жити. Навряд чи вам вдасться самостійно перемогти в цій битві. Швидше за все, вам доведеться звернутися по допомогу до більш досвідчених людей.

Не намагайтеся в усьому гнути свою лінію, бо ні до чого доброго це не приведе. навчіться слухати й чути інших людей, особливо тих, які щиро хочуть вам допомогти.

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