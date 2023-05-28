Рассказываем, в какие дни нельзя мыть голову и что будет, если нарушить запрет.

Уход за волосами - обязательная процедура каждой девушки, но и она имеет свои нюансы. Согласно народным приметам, существуют дни недели, когда лучше не трогать локоны. И если вы не понимаете, почему сегодня нельзя мыть голову или запрещено было это делать вчера - ознакомьтесь с материалом.

В какие дни недели нельзя мыть голову - точный список

Наши бабушки верили, что очищение волос в неудачную дату приведет к финансовым потерям, болезням, разводам и многим другим неудачам. Именно поэтому из поколения в поколение передавался график, которому нужно следовать точно, чтобы не навлечь на себя беду.

УНИАН ответил на волнующие вопросы и осветил неудачные дни:

Видео дня

почему нельзя мыть голову в понедельник - потеряете хорошие идеи, нарушите планы, забудете важную информацию;

- потеряете хорошие идеи, нарушите планы, забудете важную информацию; почему нельзя мыть голову в пятницу - расстанетесь с любимым человеком или сильно поссоритесь, получите себе соперницу;

- расстанетесь с любимым человеком или сильно поссоритесь, получите себе соперницу; почему нельзя мыть голову в воскресенье - окажетесь в финансовой яме, потеряете деньги или работу, прогоните удачу.

Также суеверия гласят, что категорически запрещено мыть волосы перед важными совещаниями, встречами, экзаменами или праздниками, иначе голова будет "пустой".

Почему нельзя мыть голову в четверг и среду

На самом деле, как такового запрета на эти дни нет - два дня в середине недели считаются нейтральными. Если локоны уже нуждаются в очищении - смело делайте это, не мучайтесь. Но в случае, когда вы можете потерпеть, не спрашивайте Google о том, почему нельзя мыть голову в среду - просто дождитесь удачного дня.

Также важно понимать, почему нельзя мыть голову вечером. Как минимум, из логических соображений - ложась спать с мокрыми волосами, утром вы проснетесь с "гнездом" на голове. Вторая причина более серьезная - если в квартире присутствуют сквозняки, то без движения ночью вы можете простудиться, а это уж точно не тот результат, который хотелось бы получить.

В какие дни недели можно мыться и очищать волосы

Считается, что вторник и суббота - наиболее благоприятные дни для банных процедур. Они не только разрешаются, но и активно поощряются - в эти даты сила природы и Земли особенно велика, поэтому люди, которые моются по правилам, чувствуют себя лучше. Если вы запомните эту информацию, а также будете следовать правилу, то увидите, что в скором времени обретете счастье, любовь, крепкое здоровье и отсутствие проблем в жизни.

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