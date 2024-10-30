'В гороскопе Украины повышается вероятность ракетных обстрелов', - астрологи

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, что нас ждет в ноябре и какие события будут происходить в России.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы в эксклюзивном прогнозе для УНИАН рассказали, что в Украине с 18 октября 2024 года по 17 ноября 2024 года идет астрологический подпериод по годовой карте, связанный с энергией Луны, что может поднять различные вопросы, связанные с водой.

В целом, энергия Луны связана с расслаблением и пассивностью, однако Луна также может вызывать различные ментальные переживания внутри страны. Луна символизирует мир, что будет подталкивать к дипломатии, обсуждению мирных вопросов. Однако сейчас в знаке Зодиака Луны (Рак) находится планета Марс, что может увеличивать опасности для городов, мест и сооружений, связанных с водой.

С 17 ноября 2024 года по 8 декабря 2024 года в годовой карте Украины начинается более активный и продуктивный астрологический подпериод, связанный с планетой Марс, которая находится в сфере прибыли, что может увеличить и ускорить поступление военной помощи, добавить инициативности на поле боя, возможно, привести к успешнымвоенным операциям со стороны Украины. При этом увеличение энергии Марса в гороскопе Украины повышает вероятность ракетных обстрелов.

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В основной натальной карте Украины также происходят изменения, продолжили астрологи.

До 18 ноября 2024 года мы будем проживать подпериод Юпитер-Солнце-Сатурн, по словам Сухановых. Это время больше связано с вопросами ресурсов. Сохраняется вероятность возникновения коррупционных вопросов и выявление коррупционеров, как это было в октябре. В этот период может усиливаться давление власти на народ внутри страны через мобилизацию и другие вопросы. Однако также этот астрологический период может оказывать давление и на саму власть Украины со стороны партнеров.

Подпериод Юпитер-Солнце-Меркурий с 18 ноября 2024 года по 30 декабря 2024 года связан с энергией Меркурия. Это время будет более продуктивным для внешней деятельности Украины, способствуя успехам на поле боя, политическим договоренностям, а также удачному решению разного рода вопросов, при поддержке более влиятельных людей, организаций, стран.

Подводя итог, можно заметить, что как в годовой, так и в основной натальной карте Украины, с разницей в один день меняются астрологические подпериоды на более продуктивные. Это разделяет ноябрь на две части: более пассивную в первую половину месяца и более продуктивную во вторую.

Теперь рассмотрим астрологическую ситуацию для РФ.

Анализируя астрологические периоды и подпериоды, которые идут в России, можно увидеть, что в этом месяце в её гороскопе не происходит значительных изменений, астрологические подпериоды по основной и годовой карте сохраняются прежними, говорят Сухановы.

При этом в России постепенно проявляются две основные тенденции. Первая — нарастание внутренних проблем и противостояний, в том числе на этнической почве. Астрологи отметили:

"Мы видели в прошлом месяце обострение конфликта Рамзана Кадырова с центральной властью и соседними регионами, есть большая вероятность, что это будет усиливаться в текущих астрологических подпериодах РФ. Вторая тенденция — это возрастание экономических проблем, возможное ещё большее ослабление рубля. Это всё связано с астрологическим подпериодом Юпитер-Юпитер-Венера, который продлится до 15 февраля 2025 года. Однако при этом возможно также усиление поддержки России со стороны её партнёров, включая КНДР. Об этом говорит годовая карта РФ".

Что будет с электроэнергией?

"С лета мы говорили, что не ожидаем серьезного энергетического кризиса, и что ситуация будет в пределах нормы. Это подтвердил октябрь и есть все шансы, что в ноябре ситуация с электроэнергией останется на том же уровне", - говорят эксперты.

Ситуация с ТЦК и коррупцией в этой сфере — очень болезненная тема для украинцев. Сухановы полагают, что в ноябре данный вопрос останется напряженным, хотя, возможно, будет менее острым, чем в прошлом месяце.

Давайте теперь рассмотрим основные изменения в астрологических транзитах на ноябрь.

• 7 ноября Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Стрелец. Данный переход будет позитивно влиять на вопросы, связанные с отношениями, внося ясность, прозрачность и открытость в них, что позитивно отобразится на дипломатии, и в целом на отношениях людей. Данный астрологический транзит в целом благоприятный для Украины.

• 15 ноября Сатурн (планета порядка, структуры, стабильности, ограничения, дисциплины, ответственности, времени, задержек, народных масс, недр земли, самодисциплины, бесчувственности, несчастных случаев, смерти, горя, стихийных бедствий, экономии, пессимизма, грусти, апатии, плодов кармы) перестает быть ретроградным в знаке Зодиака Водолей. Данное положение благоприятно для старта долгосрочных дел и начинаний. Сатурн усилит свое влияние, что приведет к увеличению отсрочек и задержек в текущих делах.

• 16 ноября Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Скорпион. Солнце улучшит свое положение впервые, начиная с середины сентября. Это может положительно отразиться на самочувствии людей, придаст сил и энергии. Солнце в знаке Зодиака Скорпион может поднимать различные вопросы, связанные с тайными переговорами, спецслужбами и раскрытием тайных сведений.

• 26 ноября Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) становится ретроградным в знаке Зодиака Скорпион, что может привести к проблемам со связью, в бизнесе, в логистике. Начинается неблагоприятное время для приобретения техники. Могут происходить проблемы в IT-cфере. В это же время могут возникнуть вопросы, которые были немного забыты в медиапространстве.

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