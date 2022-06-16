Астрологи назвали неудачников этого дня.

Астрологи определили, что принесет летнее солнцестояние 21 июня некоторым знакам Зодиака. По их словам, в этот день не повезет Весам, Овнам и Скорпионам.

Весы

Кажется, что летнее солнцестояние принесет Весам одни неприятности. И в работе, и в личной жизни их ждут проблемы. Весы могут потерять крупную сумму денег, инвестировав в сомнительный проект. А в отношениях со второй половинкой у них может возникнуть накал страстей. Как выйти из этой ситуации? Прислушивайтесь к своей интуиции и не ведитесь на сомнительные предложения.

Овен

Овнов ждут не такие глобальные проблемы, как Весов, но все же. У вас могут быть неприятности в быту. Например, сломается кран или сгорит утюг. Все это может испортить вам настроение, но помните, что это мелочи жизни. Если вам удастся сохранить позитивный настрой, вы переживете этот день спокойнее.

Скорпион

У Скорпионов все пойдет не по плану. Внезапно возникшие обстоятельства могут негативно отразиться на том, что вы планировали сделать в этот день. Постарайтесь просто плыть по течению и не загадывать наперед. Тогда вам удастся чувствовать более-менее комфортно.

Напомним, три знака Зодиака ждет огромный успех уже сейчас.

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