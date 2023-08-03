Проблемы буквально захлестнут их волной, пришло время готовиться к непростому периоду.

Тарологи составили гороскоп на ближайшие недели и рассказали, что уже очень скоро представители двух знаков Зодиака рискуют потерять все свои деньги. Удача повернется к ним "пятой точкой", ждать чуда точно не стоит. Кому готовиться к неприятностям - читайте ниже.

Лев

Карты Таро советуют Львам начать экономить. Вам срочно нужно затянуть потуже пояс, в ближайшее время придется тратить немало денег, а потому сейчас лучше отказаться от спонтанных покупок. Порой нужно задуматься о "черном дне" и заранее начать готовить сбережения.

Возможно, Львам придется "откупаться" за какие-то грехи. Не исключено, что удар по кошельку будет очень болезненным. Тарологи считают, что представителям этого знака Зодиака стоит максимально ответственно отнестись к событиям ближайших недель.

Видео дня

Водолей

Водолеи рискуют попасть в хитрую ловушку мошенников. Карты Таро указывают на то, что представители этого знака Зодиака слишком доверчивы и добры. Не спешите делиться сбережениями с малознакомыми людьми, для начала изучите все факты и посоветуйтесь с близкими друзьями.

Тарологи утверждают, что Водолеям также стоит отказаться от желания дарить людям щедрые подарки. Некоторые не оценят ваш широкий жест, а вы останетесь с пустым кошельком и разбитым сердцем. Не стоит испытывать удачу, она может отвернуться от вас в любой момент.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют уже очень скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: