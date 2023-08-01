Деньги будут литься рекой, готовьте кошельки!

Тарологи рассказали, что представители двух знаков Зодиака уже очень скоро сказочно разбогатеют. Они забудут о бедности и насладятся беззаботной жизнью. Кому-то придется приложить усилия, а на кого-то деньги будут сыпаться просто с небес. Кому ждать богатства - читайте ниже.

Дева

Девы сумеют вытащить счастливый билет. Им очень повезет, особенно много шансов на богатство у представителей этого знака Зодиака, которые занимаются творчеством. Не подавляйте свои амбиции, пробуйте что-то новое и не бойтесь ошибиться.

Карты Таро сулят Девам невероятное богатство. Однако для этого придется проявить все свои таланты. Не ленитесь и боритесь за место под солнцем. Если же вы решите отдыхать или отлынивать от работы, о прибыли можно и не думать.

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Скорпион

Скорпионы будут приятно удивлены. В один момент деньги начнут сыпаться буквально с небес. Кто-то решит отдать вам уже забытые долги, кто-то решит порадовать вас щедрым подарком. Помимо этого, представителям этого знака Зодиака можно ждать повышения зарплаты.

Тарологи считают, что Скорпионы станут главными везунчиками. В ближайшие дни они сумеют воплотить в жизнь все свои мечты. Задумайтесь о покупке чего-то глобального. Чем больше тратите, тем больше получаете.

Напомним, ранее стало известно, что карты Таро сулят невероятную удачу только трем знакам Зодиака. Им повезет и в любви, и на работе.

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