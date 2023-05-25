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Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых июнь будет очень проблемным. Удача отвернется от них, поэтому им придется полагаться только на себя.

Близнецы

Близнецы могут узнать какую-то очень неприятную новость о своем партнере, что заставит их задуматься о расставании. Это станет началом конца ваших отношений, потому что вы больше не захотите в них оставаться. Вероятно, и ранее они не приносили вам удовольствие, а сейчас - тем более. Однако не стоит расстраиваться, ведь после каждого заката будет рассвет.

Рак

У Раков могут возникнуть серьезные проблемы с деньгами. Астрологи предупреждают, что вам стоит опасаться сделок, инвестиций и новых партнеров. Вас могут обмануть, из-за чего вы потеряете крупную сумму. Может быть и такое, что вам придется объявить себя банкротом. Чтобы избежать всего этого, перепроверяйте информацию сто раз и не поддавайтесь на уговоры и манипуляции.

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Водолей

Водолеи также могут стать жертвой обмана, однако со стороны близкого человека. Совсем необязательно, что вас обманет ваш партнер или родственник. Это может быть друг. Скорее всего, вы узнаете, что он не очень хорошо отзывался о вас за вашей спиной, что повлекло за собой ряд неприятностей. Избавляйтесь от токсичных людей и помните, что вы все сможете преодолеть.

Напомним, конец мая осчастливит только три знака Зодиака.

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