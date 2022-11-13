Рожденным под этими знаками людям лучше не рисковать и стараться избегать конфликтов.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с неприятностями на следующей неделе – в период с 14 до 20 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям лучше не рисковать и стараться избегать конфликтов.

Знаки Зодиака, которым сильно не повезет

Неудачный период ждет Львов. В эти дни с ними могут происходить не самые приятные вещи. Астрологи рекомендуют повременить с принятием важных решений, а также сохранять бдительность в отношениях с любимыми и на работе.

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Не самое простое время начинается у Весов. В указанный период серьезно пострадают обаяние и привлекательность. Появится риск нажить себе новых врагов и проблем в разных сферах жизни. Чтобы максимально уменьшить последствия, представителям данного знака советуют больше отдыхать и расслабляться.

Неприятности, ссоры с близкими и другие неудачи на следующей неделе ждут Скорпионов. Они будут совершать типичные для них ошибки. По прогнозу астрологов, эта "черная полоса" не продлится долго.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут кардинальные перемены в жизни в лучшую сторону.

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