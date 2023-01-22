Рожденным под тремя знаками людям грозят неприятности и конфликты.

Астрологи назвали знаки Зодиака, в жизни представителей которых наступает сложный период. Речь идет о следующей неделе - с 23 до 29 января.

Рожденным под тремя знаками Зодиака людям грозят неприятности и конфликты.

Неудачники недели по знаку Зодиака - кому не повезет

Разочарование в указанный период грозит Девам. Особенно тем, которые в погоне за сомнительным результатом будут плевать на переутомление и отказываться от отдыха. Вместе с тем неудачи могут подпортить жизнь представителям этого знака и за бездействие. Пора выходить из зоны комфорта, но и не нужно слишком форсировать события.

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Сложные дилеммы могут встретить на пути на следующей неделе Козероги. Сейчас для них важно - не поступать опрометчиво. Нужно все тщательно взвесить, чтобы принять верное решение. В противном случае ничего хорошего из этого может не получиться.

Немного притормозить в указанный период нужно Рыбам. Также им стоит поскорее избавиться от негативных мыслей, которые отравляют им жизнь. Астрологи рекомендуют Рыбам помнить, что неудачи временные и вскоре их жизнь наладится.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым даст шанс разбогатеть новолуние 21 января.

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