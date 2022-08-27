Эксперты рассказали, кому придет финансовое благополучие.

Эксперты в сфере астрологии назвали три знака Зодиака, для которых осень 2022 станет очень благоприятной в плане денег. Эти люди смогут реализовать планы, которые давно откладывались из-за нехватки ресурсов.

Телец

Тельцы, готовьтесь. Скоро в вашу судьбу придут кардинальные перемены. Вас могут позвать работать в компанию конкурента, где будут больше платить. Или вам предложат высокую должность, благодаря чему ваш уровень жизни сильно возрастет.

Стрелец

Стрельцы с головой уйдут в собственное дело. Они могут начать развивать свой блог, который будет приносить какие-то доходы, или же откроют собственное заведение. Звезды будут к ним благосклонны, что положительно отразится на доходах.

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Близнецы

Астрологи говорят, что вы давно думаете над каким-то делом, но почему-то не решаетесь воплотить его в жизнь. Сейчас - самое время. В сентябре вам подвернутся контакты, которые помогут развитию и сведут вас с "нужными" людьми. Главное - не медлите, запаситесь инициативностью, но не забывайте и о терпении.

Напомним, Новолуние 27 августа подарит радость двум знакам Зодиака.

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