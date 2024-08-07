Три знака Зодиака ждут серьезные испытания в августе: кто попал в список лузеров

Этим знакам стоит быть осторожнее.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в августе придется бороться за свое место под солнцем. Судьба проверит их на прочность и на жажду жить лучшую жизнь.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть проблемы в личной жизни. Есть риск, что вы расстанетесь со своей второй половинкой из-за недопониманий, с которыми вы не могли справиться длительное время.

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На работе также могут возникать проблемы. Астрологи советуют вам держать себя в руках и идти к своей цели. Тогда есть шанс, что все обойдется.

Дева

Девам стоит избегать новых начинаний и слепо не доверять людям. Есть риск, что вас захотят обмануть и кинуть на крупную сумму денег. Если вы и планируете какие-то сделки, то лучше заключать их в присутствии юриста.

Кроме того, могут возникать неприятности в быту. Вас все может раздражать, из-за чего конфликтов с домочадцами избежать не удастся.

Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть проблемы с коммуникацией. Это приведет к серьезным конфликтам. В ваших же интересах этого не допустить. Но если вы захотите проявить свою темную сторону, то будьте готовы к тому, что все может обернуться против вас.

Будет лучше, если вы проявите терпение и мудрость. Тогда у вас появится шанс выйти сухим из воды.

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