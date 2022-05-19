Четырем знака Зодиака повезет больше, чем другим.

30 мая 2022 года будет "магическое" полнолуние, которое подарит удачу четырем знакам Зодиака. В этом списке оказались Тельцы, Близнецы, Раки и Львы.

Телец

В конце мая Тельцам повезет в карьерном плане. Они смогут пробиться по карьерной лестнице, сделать значительный рывок в каком-то проекте и даже увеличить свой доход. В целом они будут довольны окончанием весны, так как она подарит им стабильность и успех.

Близнецы

А вот Близнецам астрологи советуют перестать бояться рисковать. Ведь те, кто не рискуют - не пьют шампанское. Но к риску нужно подходить с умом. Продумайте все до мелочей и только потом делайте серьезный шаг. Также конец мая будет благоприятным для пополнения в семье.

Рак

Раков ждет судьбоносная встреча с человеком, который станет для них не только второй половинкой, но и хорошим союзником. Это тот случай, когда любимый человек, друг и партнер будет три в одном. Не упустите этого человека. Будьте к нему благосклонными и отвечайте взаимностью.

Лев

Для Львов конец весны будет благоприятным периодом в плане инвестиций. Если вы с умом вложите деньги в какой-то перспективный проект, то в будущем будете получать хорошие дивиденды. Также вас ждут хорошие новости, которые позитивно повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Напомним, какие знаки Зодиака будут много нервничать летом 2022.

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