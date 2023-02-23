Их поджидают проблемы, с которыми им придется справляться в одиночку.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в марте столкнуться с рядом неприятностей, которые негативно отразятся не только на их делах, но и на внутреннем состоянии.

Рак

Уже первый месяц весны станет для вас фатальным, а все потому, что вы можете потерять самообладание. Такое ощущение, что в вас вселится зверь, который будет рвать и метать, убирать всех конкурентов с пути, устраивать вакханалию. Из-за этого вы можете серьезно поскандалить с близкими людьми и разорвать с ними отношения на долгое время. Кроме того, из-за агрессивного поведения вы рискуете попасть в драку и получить физические увечия.

Стрелец

Весь месяц вы будете попадать в неприятности, из которых вам не удастся выйти победителем. Астрологи опасаются, что судьба испытает вас на прочность, подкидывая все новые и новые проблемы. Вам сложно будет справляться со всем, поэтому идеальный варинт - уехать за город, побыть в тишине и в уединении. Только так вы сможете обезопасить себя от конфликтов и разборок.

Видео дня

Водолей

А вот Водолеям очень не повезет в романтических отношениях. Есть риск, что вы расстанетесь со своей второй половинкой, что причинит вам много боли и страданий. Также не предвидется новое знакомство, которое могло бы утешить вас. Поэтому придется справляться со всеми переживаниями самостоятельно. В целом март будет сложным для вас в эмоциональном плане.

Напомним, только три знака Зодиака умеют хранить секреты.

Вас также могут заинтересовать новости: