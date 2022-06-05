У этих знаков Зодиака начинается "белая полоса".

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в июне ждет неожиданный поворот событий. Эксперты уверены, что они будут счастливы в летний период.

Стрелец

У вас все сложится на высшем уровне в первый месяц лета. Рабочие дела будут идти на "ура", а в личной жизни вас ждет сюрприз. Ваша главная задача - удержать "хвост кота". Будьте бдительны, так как среди вашего круга общения есть человек, который к вам неравнодушен. Если вы заметите его и сделаете шаг навстречу, то счастье вам гарантировано.

Близнецы

Июнь будет благоприятным для рисков в профессиональной сфере. Вам может поступить заманчивое предложение. Медлить нельзя! Принимайте решение быстро, полагаясь на свою интуицию. Также вы сможете улучшить свое материальное положение и даже сделать вклад в будущее.

Водолей

Водолеи - настоящие счастливчики первого месяца лета. Вам будет везти буквально на каждом шагу. За все что вы бы не взялись, будет приносить вам радость и успех. Кроме того, в личной жизни вы можете решиться на серьезный шаг, вплоть до рождения ребенка.

Напомним, июнь принесет страдания трем знакам Зодиака.

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