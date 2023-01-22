Рожденным под ними людям грозят ссоры, конфликты и даже расставания.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые столкнутся с проблемами в личной жизни на следующей неделе - в период с 23 до 29 января.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под ними людям грозят ссоры, конфликты и даже расставания.

Знаки Зодиака, которые рискуют остаться одни - кто в списке

Неудачная неделя на любовном фронте ждет Весов. Они застряли в прошлом тогда, как очень важно двигаться вперед для обретения счастья и гармонии. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, представителям данного знака нужно дать волю страсти и чувствам. Однако, не всем из них это дается легко.

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Разочарования и потери грозят на следующей неделе Скорпионам. Причиной может стать вспыльчивый характер представителей этого знака. Сейчас очень важно действовать спокойно и вдумчиво, не форсировать события. Есть риск ссор и конфликтов, избежать которых поможет избавление от негативных мыслей и воспоминаний.

Непростое время наступает в жизни у Водолеев. Ближайшие дни они будут метаться между работой и любовью, что знатно их вымотает. Стоит давать себе время на передышку. Также на следующей неделе Водолеям стоит опасаться ложных иллюзий, нужно прислушиваться к сердцу и не очаровываться.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым даст шанс разбогатеть новолуние 21 января.

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