Рожденным под этими знаками людям следует быть осторожными.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с неприятностями в личной жизни. На следующей неделе, в период с 12 до 18 декабря, им грозят ссоры, конфликты вплоть до расставания.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям следует быть осторожными.

Знаки Зодиака, которым грозят расставания

В указанный период немало проблем из-за частого общения с противоположным полом может принести тельцам. Потому на пользу им пойдет уединение. В семье и с близкими в эти дни могут возникать ссоры и разногласия.

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Неудачная неделя ждет Раков. Не самое лучшее время для романтики и флирта. Представителям данного знака лучше пока залечь на дно и даже не пытаться начинать отношения с новыми людьми. Уже с имеющиеся отношения также не все будет гладко, у Раков может возникнуть желание отдохнуть от партнера.

Избегать знакомств в общественных местах на следующей неделе нужно Девам. Им может встретиться неподходящий человек. Причем им может оказаться любой новый поклонник. У уже влюбленных Дев могут возникнуть конфликты и недопонимания со второй половинкой

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых в декабре могут столкнуться с финансовыми проблемами.

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