Астрологи рассказали, какое влияние данная планета окажет на людей.

Ретроградный Меркурий часто наводит беспорядок в делах. Из-за него случаются какие-то срывы, проблемы, неурядицы. Также ретроградность упомянутой планеты часто становится причиной финансовых проблем. Эксперты рассказали, кто останется с пустым кошельком в период с 29 декабря по 18 января.

Овен

Несмотря на то, что зарплата Овнов вполне позволяет покрывать все базовые потребности, отложить на что-то не получается. Например, они не против приобрести машину, недвижимость или вложиться в небольшое дело, но сформировать какой-то капитал не получается - средства разлетаются на бытовые нужды.

Меркурий ситуацию усложнит. В конце декабря и в течение первых трех недель января могут быть обстоятельства, которые заставят потратить все сбережения до копейки.

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Лев

Львам также придется доставать свои заначки. Астрологи говорят, что траты Львов в период ретроградного Меркурия с 29 декабря по 18 января будут связаны с переездами, попытками закрыть какие-то вопросы, с медициной. Например, у них возникнет потребность срочно арендовать другие апартаменты, куда-то уехать или представители данного знака будут лечить недуг.

Астрологи подчеркивают, что на этом проблемы Львов в финансовом плане только начинаются, поскольку первый квартал 2023 года в целом не будет для них благоприятным в плане материальных ресурсов.

Напомним, четыре знака Зодиака ждут семейные проблемы в декабре.

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