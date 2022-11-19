Рожденные под ними люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых грозит риск расставаний с возлюбленными, ссоры и конфликты на следующей неделе – в период с 21 до 27 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Знаки Зодиака, которые на грани расставаний с любимыми

Ссоры с партнером у Овнов в указанный период могут значительно остудить отношения и заставить задуматься о разрыве. Астрологи советуют представителям данного знака взвесить все "за" и "против", прежде чем принять окончательное решение.

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Риск испортить отношения на следующей неделе будет преследовать Дев. Может возникнуть неприятная ситуация, которая станет последней каплей, и продолжать общение желание не будет. Девам советуют прислушаться к своим ощущениям и внутреннему голосу. Интуиция подскажет, как поступать, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Негативные события в личной жизни могут произойди у Водолеев. Им будет казаться, что их хотят обмануть, предать. Чтобы не наломать дров без реального повода, лучше всего Водолеям будет не выяснять отношения, а откровенно поговорить и все выяснить для себя.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых получат шанс встретить настоящую любовь на следующей неделе.

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