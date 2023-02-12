Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже в феврале 2023 года потеряют все деньги. Им придется очень туго в этот период, есть риск, что они влезут в долговую яму.

Близнецы

Вам может поступить на первый взгляд выгодное предложение. Однако не спешите соглашаться, так как там может быть один очень неприятный нюанс. Мошенники захотят обвести вас вокруг пальца, поэтому вы рискуете потерять крупную сумму денег. Спасти ситуацию может только ваша осмотрительность и помощь квалифицированных юристов. В противном случае вы останетесь без гроша.

Рак

Если в последнее время вы брали кредиты, то в феврале вам придется полностью их погасить. Это говорит о том, что все заработанные деньги вы отдадите на погашение кредита, а на жизнь практически ничего не останется. Что делать? Астрологи не рекомендуют вам брать новый кредит или одалживать средства, лучше затяните пояс потуже и переживите этот сложный период.

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Весы

А вот Весы могут не удержаться и взять кредит на какую-то масштабную покупку. Однако прежде чем это делать, вы должны быть уверенными в том, что сможете вовремя его погасить. Если такой уверенности нет - лучше не рисковать. Иначе вы можете попасть в долговую яму, из которой будете очень долго и мучительно выбираться.

Напомним, март 2023 "озолотит" пять знаков Зодиака.

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