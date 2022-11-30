Овны могут вляпаться в неприятную историю, а Скорпионы будут кататься на эмоциональных качелях.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут приключения уже в первый месяц зимы. Однако эксперты предостерегают, что ходить по тонкому льду - опасно.

Овен

Вас так и тянет на приключения, но не все они заканчиваются добром. Поэтому прежде чем вляпаться в какую-то сомнительную историю, лучше сто раз подумайте. Направьте свою энергию, например, в эксримальный вид спорта. Так вы сможете не только хорошие впечатления получить и повысить уровень адреналина в своем организме, но и зарядиться на весь год.

Телец

В жизни Тельцов может возникнуть ситуация, в которую они окунуться с головой. Однако там не все так чисто. Астрологи предупреждают, что вскоре судьба поставит вас перед выбором, усидеть на двух стульях не получится. Поэтому подходите ко всему с умом и не поддавайтесь соблазнам. Они могут обернуться для вас катастрофой.

Видео дня

Скорпион

У вас может возникнуть роман, напоминающий эмоциональные качели. Чтобы избежать негативных последствий и дальнейшей депрессии, вам стоит правильно расставить приоритеты и цели на следующий год. Подумайте над тем, что для вас действительно важно, и выбирайте в партнеры человека, который соответствует вашему представлению.

Напомним, астролог Влад Росс раскрыл "кровожадные" планы Путина на декабрь.

Вас также могут заинтересовать новости: