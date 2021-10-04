Всего три знака Зодиака всегда готовы прийти на помощь.

Украинский астролог Влад Росс рассказал, что три знака Зодиака обладают невероятной добротой. При этом люди часто пользуются их хорошим отношением к себе.

Рак

Чаще всего окружающие пользуются добротой Рака. Рак – это типичная "мамочка", которая безмерно любит свое чадо. Только Рак так настроен по отношению не только к близким и родным, а ко всем подряд. К нему придешь попросить 100 долларов, а Рак скажет: "Держи 200".

Рыбы

Рыбы готовы жертвовать собой, особенно ради своих любимых. В первую очередь, это касается женщин-Рыб, которые готовы на все ради своих мужчин. У женщины-Рыбы дети будут сидеть голодными, но своему избраннику она отдаст все – ужин, шампанское, свечи, камин.

Водолей

Читайте такжеЗеркало души: что цвет глаз говорит о вашем характереВодолей – настоящий альтруист. Ради своего друга он отдаст всё, даже последнюю рубаху. Нептун в Водолее в экзальтации, потому этот знак по праву находится в этом рейтинге самых добрых и готовых помочь другим.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, кто из знаков Зодиака в октябре-ноябре 2021 года сможет получить хорошую прибыль.

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Автор: Диана Могилевич