В этот рейтинг попали четыре знака Зодиака.

Звезды влияют не только на судьбу человека, но и на его отношение к разным ситуациям. На полигамность и моногамность, как оказалось, они также имеют влияние. Астрологи выделили четыре знака Зодиака, которым мало одного партнера. С ними опасно строить отношения, ведь в них всегда будет присутствовать кто-то третий.

Близнецы

Их знак Зодиака говорит сам за себя. Один человек - две личности. Одной личности хочется взбалмошности, страсти, яркий эмоций, а другой - найти родственную душу. Но так как им сложно найти все это в одном человеке, они могут строить отношения с двумя параллельно. Уличить их в измене сложно, ведь они умеют подстраиваться под разные стрессовые ситуации.

Весы

Это романтики, которые очень глубоко чувствуют. Для них отношения - это в первую очередь не о сексе, а именно о глубине чувств. С каждым новым партнером они по-разному себя ощущают и испытывают незабываемые эмоции. Но будьте готовы к тому, что третий в ваших отношениях будет всегда, и часто он может меняться.

Когда Скорпион находит "своего" человека, на какое-то время он может остепениться. Но если он встретит еще кого-то, кто сможет покорить их сердце, то любовного треугольника не избежать. Они за обоих партнеров будут цепляться руками и ногами.

Рыбы

Рыбы очень любят секс и ищут его буквально везде. Это те люди, у которых за всю жизнь может быть более ста сексуальных партнеров. Это не говорит о том, что со всеми у них были отношения. Вовсе нет. Рыбы удовлетворят себя и уйдут в закат. Так что будьте осторожны!

Напомним, ранее астрологи назвали страхи каждого знака Зодиака в отношениях.

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Автор: Диана Могилевич