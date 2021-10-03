Четыре знака Зодиака не полезут за словом в карман.

Известный астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, какие знаки Зодиака чаще всего сами нарываются на конфликты.

Скорпион

Первое место в этом рейтинге, вне всякого сомнения, принадлежит Скорпиону. Он всегда агрессивен и готов послать всех и вся на букву "х".

Овен

2 место – Овен. Этот знак чрезвычайно вспыльчив и всегда готов, не раздумывая, дать любому в морду. Овен легко нарывается на конфликт и настраивает окружающих недоброжелательно по отношению к себе. Он всегда говорит то, что думает, и моментально выплескивает агрессию.

Водолей и Стрелец

Третье место разделяют Водолей и Стрелец. Поскольку Водолеем управляет Уран, этот знак часто неожиданно взрывается и дерзит. Водолеи – большие авантюристы, потому внезапно могут быть резки в высказываниях. Авантюрный дух порой проявляется по полной программе.

Читайте такжеПрофессиональные мстители: знаки Зодиака, которые не прощают обидыСтрельца также иногда "несет", и он может надерзить. Правда, Стрелец делает это гораздо более интеллигентно, чем Скорпион или Овен.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, кто из знаков Зодиака сможет сделать значительный рывок в своей карьере, а кому стоит быть более осторожным в решении деловых вопросов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич