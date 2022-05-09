Они часто покоряют сердца представительниц прекрасного пола своим обаянием и привлекательностью.

Представители трех знаков Зодиака обладают невероятно манящей внешностью, за счет которой они становятся любимцами женщин. Астрологи подчеркнули, что наиболее сексуальными являются Львы, Весы и Водолеи.

Лев

Лев - царь зверей. Он привык быть первым, привык ощущать уважение и поклонение со стороны окружающих. Именно поэтому рожденным под этим знакам мужчинам крайне важно ощущать себя привлекательным и желанным, и для этого они делают все. Львы очень любят себя, дают себе только самое лучшее, а еще очень заботятся о своем внешнем виде, оттачивая образ до самых мелочей. От природы они обладают невероятной харизмой.

К слову, под данным знаком Зодиака рожден кумир украинок и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Весы

Мужчины, рожденные под знаком Весов, привлекают женщин своим голосом.

Также нередко их сильной стороной во внешности становятся руки. Весы также любят быть щедрыми во всём, а их храбрость и рассудительность - то, что привлекает противоположный пол.

Водолей

Водолеи обладают особенным эротическим шармом, который заключается в их трогательности и желании держать все под контролем. В постели Водолеи чувствительны и нежны. Во внешности сексуальность представителей данного знака Зодиака подчеркивают густые брови и роскошная улыбка.

Напомним, ранее были названы топ-3 самых сексуальных девушки по знаку Зодиака.

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