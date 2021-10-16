Им сложно расставаться с деньгами, поэтому на щедрость с их стороны рассчитывать не стоит.

Три знака Зодиака настолько любят деньги, что считают буквально каждую потраченную копейку. Они те еще скупердяи, которые не потратят даже 20 гривен на цветы.

Стрелец

Для Стрельцов деньги всегда будут на первом месте. Они знают, что нужно делать для того, чтобы постоянно повышать свой доход. В погоне за большими суммами, они забывают о человеческих отношениях. Каждую копейку они откладывают на банковских счетах и не спешат их тратить. Стоит отметить, что представитель этого зодиакального созвездия может всю жизнь копить деньги и потом умереть, так их и не потратив.

Телец

Деньги для Тельца - это больная тема. Идеальная жизнь для них - это засыпать и просыпаться со знанием того, что на их карте есть значительная сумма денег. В противном случае они недовольны своей жизнью. Несмотря на всю свою любовь к деньгам, они еще и любят их тратить на свои удовольствия. Их нельзя назвать жадными.

Этот знак Зодиака считает каждую потраченную копейку. Но в их жизни все происходит периодами. Когда они счастливы, то готовы тратить деньги налево и направо, но когда их терзают какие-то сомнения или они в ссоре со своей второй половинкой, то щедрости от них ждать не стоит. Это тот человек, который вспомнит вам абсолютно все.

Напомним, ранее астрологи назвали знак Зодиака среди женщин, к которым мужчины привязываются раз и навсегда.

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Автор: Диана Могилевич