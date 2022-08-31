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Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые очень нравятся мужчинам. Именно ради них они готовы звезду с неба достать и весь мир бросить к их ногам.

Лев

Не зря говорят, что женщины-Львы - это праздник. Они всегда на позитиве, у них очень сильная женская энергетика. Рядом с ними всегда весело, тепло и уютно. Это как раз те женщины, с которыми можно и посмеяться, и поплакать, и помолчать. Они вызывают у мужчин очень сильное желание, ведь позиционируют себя как королев. Каждый мужчина хотел бы заполучить эту девушку, но места рядом с ней достоин только избранный.

Стрелец

Эти дамочки очень харизматичные, умные и добрые. Такими чертами они привлекают к себе мужчин. Но не менее пикантное в них - это острый язык. Они четко знают, что и когда сказать, чтобы получить желаемое. Палец в рот им лучше не совать, а то откусят по локоть и даже глазом не моргнут. Сильные и независимые Стрельцы рядом с правильным мужчиной усмиряют свой огонь и становятся покладистыми кошечками.

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Рыбы

Мечтательные Рыбки привлекают мужчин своей беззаботностью, нежностью, романтическим настроением, тактильностью. Они, как клубочки, любят сворачиваться рядом со своей второй половинкой и греться, создавая определенный энергообмен. Мужчин очень это привлекает, поэтому ради Рыб они готовы на многое, если не на все.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые встретят любовь до конца недели.

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