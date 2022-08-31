В список попали Овны, Скорпионы и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут встретить свою вторую половинку до конца текущей недели – 4 сентября.

В список попали Овны, Скорпионы и Рыбы.

Овен

Овнам на этой неделе важно проявлять инициативу, чтобы получить результат. Встречаться и знакомиться с новыми людьми, не бояться проявлять чувства, быть откровенными, не скрывать ничего от партнера, в том числе и от потенциального. В противном случае можно испортить отношения, даже не начав их как следует.

Відео дня:

Скорпион

Скорпионам в эти дни нужно полностью посвятить себя любовным делам, чтобы наконец-то обрести счастье. Свидания в это время будут особенно удачными. Звезды советуют стараться делиться своей энергией с окружающими.

Рыбы

Рыб ждет полная сюрпризами неделя. Единственное условие – быть готовыми их принимать. Настроенные на разрушение ничего не получат, даже наоборот. А вот те, кто стремятся к будущим переменам, получат их. И эти перемены будут только к лучшему.

Ранее астрологи назвали три самых скандальных знака Зодиака.

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