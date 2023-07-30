Август будет сложным для них.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в августе 2023 года ответят за все свои поступки. Им придется несладко, однако это будет хороший жизненный урок для них.

Телец

Тельцы очень часто обижают людей своими резкими высказываниями. И если раньше они с этим мирились, то ситуация могла дойти до пика, когда они уже не в силах терпень ваш нрав. В августе может произойти ситуация, когда вы окажетесь на их месте. Как говорится, на собственной шкуре вы испытаете все то, что чувствовали они. Да, ситуация не из приятных, однако иначе до вас вряд ли когда-то дойдет, что нельзя постоянно "пилить" людей и указывать на их ошибки.

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Будьте готовы к тому, что вы можете стать изгнанником. Вряд ли с вами кто-то захочет общаться.

Стрелец

Стрельцы также ответят за все свои промахи. Порой вы используете людей в своих целях. Однако не стоит думать, что все это осталось незамеченным. Они все прекрасно понимают, просто ждут момент, чтобы отомстить. И именно в августе он может настать.

Звезды говорят, что это будет тяжелое для вас время. Вам придется много оправдываться, извиняться и искать компромисс. Если же вы продолжите показывать свой характер, то рискуете остаться в полном одиночестве на долгое время.

Напомним, ранее астрологи назвали три счастливчика августа.

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