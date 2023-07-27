Им сильно повезет не только в финансовом плане, этот период будет благоприятным для любых свершений.

Эзотерики рассказали, что уже в скором времени представители трех знаков Зодиака будут прыгать от счастья. Их щедро обсыплет деньгами, в их жизни произойдет немало радостных событий. А случится это 1 августа, в день Суперлуния (совпадении полнолуния с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли). Кому повезет - читайте ниже.

Рак

Первое полнолуние августа подарит Ракам шанс на счастье. Вы сможете забыть о плохом и двигаться только вперед. Задумайтесь о глобальных целях, пришло время себя реализовать, прибыль польется рекой.

Удача будет на стороне Раков. Не бойтесь проблем, все они рано или поздно решатся. А незначительные неудачи стоит игнорировать, не зацикливайтесь на плохом. Однако помните о том, что такой шанс на счастье дается нечасто, не упустите его.

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Весы

Весы будут прыгать от счастья. Их не только обсыплет деньгами, а еще и "завалит" любовными приключениями. Вы сможете найти человека, который станет самым надежным спутником и будет во всем вам помогать. С ним вы можете прожить всю жизнь.

Эзотерики советуют представителям этого знака Зодиака отпустить все обиды и страхи. Не закрывайте свое сердце на замок. Учитесь снова доверять людям и не бойтесь рисковать. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью.

Водолей

Полнолуние, которое наступит 1 августа в 21:31 по киевскому времени, все изменит в жизни Водолеев. Вы не поверите своим глазам, события будут удивлять и радовать. Представители этого знака Зодиака сумеют составить идеальный план, который точно приведет к неземному богатству.

Опишите все свои мысли и идеи, составьте список целей. Визуализируйте свой успех и не бойтесь мечтать. Пришло время брать все в свои руки. Водолеям точно не стоит бездельничать!

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