Они будут очень счастливы в новых отношениях.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН назвал знаки Зодиака, которые в первый месяц зимы - в декабре - встретят свою любовь. По его словам, они смогут наладить свою личную жизнь и будут счастливы.

Так, в пятом знаке от Льва находятся Марс и Меркурий, поэтому у этого знака Зодиака все будет отлично в любовном плане. Представители этого зодиакального созвездия познакомятся с человеком, который станет для них целой Вселенной. Эти отношения обречены на успех.

Также много романтики, знакомств на вечеринке, установления новых дружеских связей будет у Водолеев. Более того, они могут закрутить роман с начальником. Служебные отношения будут пикантными и интересными. Важно - разделять работу и личные отношения.

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Кроме того, Росс назвал знаки Зодиака, которым не повезет в любви в декабре. Это Близнецы и Стрельцы.

"По поводу неудач в этой сфере больше всего стоит волноваться Близнецам и Стрельцам. У них будет очень напряженная ситуация. Им не удастся избежать ссор, выяснения отношений, разбития горшков. Есть риск, что они и вовсе расстанутся со своими партнерами", - сказал Росс.

Напомним, какие знаки Зодиака вот-вот пополнят свои карманы.

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