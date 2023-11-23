В финансовом плане они будут очень удачливыми.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, каким знакам Зодиака повезет в карьере уже в декабре и кто из них может значительно улучшить свое материальное положение.

Если говорить о профессиональном успехе, то Влад Росс на первое место поставил Льва. "В этом плане у них все будет супер", - говорит эксперт.

На втором месте Овны, а на третьем - Близнецы, продолжил Росс.

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"Венера будет находиться в доме Близнецов, поэтому они могут найти более перспективное место. Кстати, Близнецам хорошо возвращаться на прежнюю работу", - добавил астролог.

В плане финансов очень хорошая ситуация будет у Козерогов, если они "замутят" какой-то бизнес. Они будут очень удачливыми, потому что в их знаке находится Плутон. Поэтому у них будут новые благоприятные ситуации для заработка.

А вот потерять свое место работы могут Стрельцы. В декабре у них могут возникать конфликты с начальством, ссоры с коллегами. Также неожиданные ситуации могут возникать у Дев и Скорпионов. С финансовой сферой у них все будет плохо.

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