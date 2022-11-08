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Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже на этой неделе обретут истинное счастье. Они встретят человека, с которым захотят построить семью. Они будут очень довольны тем, что происходит в их жизни.

Дева

Одинокие Девы уже устали все тащить на себе, переживать все проблемы в одиночку и проводить вечера наедине со своими мыслями. Судьба будет благосклонна к ним и пошлет представителям этого зодиакального созвездия человека, который станет для них не только другом, но и партнером по жизни.

С этим человеком вы станете смелее, добрее и счастливее. Вы будете наслаждаться романтикой, любовью и заботой. Вселенная сделает все, чтобы вы были довольны.

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Козерог

По мнению экспертов, Козероги могут встретить свою судьбу совершенно случайно. Это может произойти в маршрутке, в магазине или просто на улице у подъезда. Эта встреча полностью изменит вашу жизнь. Не исключено, что это будет любовь с первого взгляда.

Не робейте и сделайте первый шаг навстречу любви. На этой неделе вам запрещено сидеть дома. Выходите в свет, чтобы обрести истинное счастье.

Напомним, три знака Зодиака в ноябре будут преследовать беды.

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