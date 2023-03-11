С понедельника у них начнется новая жизнь.

Астрологи составили гороскоп на новую неделю (с 13 по 19 марта). Оказалось, только два знака Зодиака будут радоваться своему везению. Они смогут разбогатеть и решить все свои проблемы. Кому повезет - читайте ниже.

Львы

Львам будут по плечу любые вершины. Вы сможете добиться успеха на работе. Помимо этого, Львы будут проницательными и чуткими, они смогут "читать" людей и смогут прогнозировать все риски в общении с окружающими.

Это поможет вам распознавать врагов, выводить их на чистую воду и решать все конфликты до их обострения. Астрологи советуют Львам не молчать. Новая неделя подарит представителям этого знака шанс воплотить свою мечту в жизнь. Однако для этого вам нужно осмелиться ее озвучить.

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Рыбы

Новая неделя позволит Рыбам поймать удачу за хвост. Они забудут обо всех проблемах, в их жизни начнется белая полоса. Пришло время выдохнуть и не переживать из-за неприятных ситуаций, все останется в прошлом. Вы сможете закрыть все нерешенные вопросы и наконец-то вздохнуть с чистой совестью.

Помимо этого, Рыб ждет подарок. Они могут обогатиться и существенно увеличить свои сбережения. Не тратьте все "шальные деньги", которые на вас свалятся. Задумайтесь о том, чтобы начать копить средства на что-то глобальное.

Напомним, ранее астрологи назвали самые добрые знаки Зодиака.

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