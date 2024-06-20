Только два знака Зодиака будут прыгать от счастья уже на этих выходных

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Астрологи назвали два знака Зодиака, в жизни которых произойдет очень яркое событие уже на этих выходных. Они будут прыгать от счастья в прямом смысле.

Овен

Овны могут получить очень приятный подарок от близкого человека. Он захочет сделать вам очень приятно. Будет неожиданно, поэтому это вызовет у вас фонтан эмоций.

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Кроме того, уже на этих выходных вы можете познакомиться с новыми людьми. Обращайте внимание на противоположный пол, если у вас сейчас нет пары. Вполне вероятно, что вы можете поддаться эмоциям и закрутить новый роман. Звезды сулят вам большое счастье.

Водолей

Водолеи обожают разного рода розыгрыши. Поэтому не странно, что у них в кармане всегда есть лотерейный билет. Уже в ближайшие дни удача повернется к вам лицом и сделает вам приятный подарок в виде выигрыша. Возможно, вы и сами не ожидаете, что вам так повезет...

Также интересно и то, что Водолеи могут возобновить старые контакты. В вашу жизнь постучиться человек из прошлого. Дайте ему шанс, и вы не пожалеете.

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