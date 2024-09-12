Все, кто увлекается астрологией знают, что знак Зодиака влияет на наши предпочтения.

У каждого из нас есть свои любимые сладости, в частности батончики, жевательные и шоколадные конфеты.

Издание Tasting table выяснил, какая сладость отвечает каждому знаку Зодиака.

Овен

Овны известны своей смелостью. Они бесстрашно и спонтанно бросаются навстречу новым приключениям. Однако мотивирует их не самореализация или материальная выгода, а известность. Не секрет, что Овны конкурентоспособны, и они не согласятся на меньшее, чем быть лучшими, а учитывая репутацию этого знака как вспыльчивого, вы не захотите оказаться на их пути. Можно с уверенностью сказать, что если бы Овны были какими-то конфетами, то это были бы жевательные Hot Tamales.

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Телец

Тельцы спокойны, уравновешенны и последовательны, но все это затмевается их упрямством. Они ценят стабильность, и, придерживаясь своего распорядка, они могут справиться со всеми своими обязанностями. В свою очередь, большую часть свободного времени они посвящают отдыху, расслаблению и самообслуживанию. Если бы Тельцы были какими-то конфетами, они могли бы быть только батончиком Snickers.

Близнецы

Близнецы, возможно, являются знаком зодиака с самой плохой репутацией, но на самом деле они просто любят разнообразие. Хотя Близнецы могут быть любопытными, они не задерживают свое внимание на каком-то одном человеке или теме надолго. В результате у этих знаков часто есть длинный список навыков, подработок и социальных обязательств, которые для одного человека могут показаться непосильными. Учитывая двойственную натуру и пограничную незрелость этого знака, они могут быть только одной конфеткой, и это - Sour Patch Kids.

Рак

Раки, как правило, строят из себя крутых, но в глубине души они очень чувствительны. Только потому, что они так сопереживают, они чувствуют необходимость защищаться, но именно поэтому они также являются большими домоседами. Если подумать, уют может быть вторым именем этих знаков, распространяясь на пищу, которую они едят, и конфеты, которые они будут есть. Если бы Раки были конфетами, они были бы "Поцелуями Херши".

Лев

Львы обладают неким звездным характером. Уверенные в себе, яркие и неистовые, эти знаки не знают, что значит быть застенчивым. На самом деле им нравится быть в центре внимания - и им не чужды ни свет софитов, ни таблоиды. Лев - это знак, который больше всего ассоциируется со славой, но втайне каждый Лев считает себя знаменитостью. Если бы эти знаки были конфетами, то они бы были Starbursts.

Дева

Ни один знак не является более продуктивным, чем Дева, и во многом это объясняется тем, что они так организованы. Эти знаки умеют разложить информацию по полочкам так, чтобы она была ясной и четкой. Все, что связано со списком или пошаговыми инструкциями, для этих знаков в порядке вещей, хотя они с удовольствием создадут свои собственные, если их не попросят. Поэтому конфеты этого знака - культовый Kit Kat.

Весы

Весы известны своим эстетическим взглядом, и они, как правило, преуспевают в любой роли, связанной с художественным оформлением. Во многом это объясняется их любовью к симметрии. Хотя они определенно ценят красоту, Весы пользуются несправедливой репутацией людей поверхностных. Лучшими конфетами для этого знака будут арахисовые Reese's Peanut Butter Cup.

Скорпион

Скорпионы имеют репутацию мрачных и загадочных людей. Тем не менее, эти знаки обладают магнетизмом, который делает их трудно игнорируемыми, но они не обязательно нравятся всем. Если бы Скорпион был любой конфеткой в конфетном ряду, он был бы не кем иным, как лакричными Good & Plenty.

Стрелец

Стрелец часто считается авантюристом Зодиака. Он бесстрашно относится к жизни и любым неожиданным переменам. Жажда странствий тянет их с одного конца света на другой, а авантюризм влечет их в сторону от проторенных путей, где они ищут опыт, расширяющий их представление о мире. Эти знаки - свободные духи, не приемлющие правил, расписаний и любых внешних ожиданий. Но что действительно движет этими знаками и их открытостью к переменам, так это неутомимый оптимизм. Зная это, вполне справедливо, что конфета, которой они будут, - это Jolly Rancher.

Козерог

Козероги, как трудоголики, имеют репутацию ответственных последователей правил, которых заботит только одно - успех. Все, что не способствует продвижению к их целям, в их глазах просто отвлекает внимание, и поэтому не стоит уделять этому время. Козероги обладают способностью подниматься по корпоративным структурам. Только им не обязательно нужно чье-то признание или одобрение. В мире сладостей есть только один вариант, который может это олицетворять, - это Ring Pop.

Водолей

Водолеи уникальны. Нет ничего, что эти знаки ценили бы больше, чем свою индивидуальность, и они не боятся ее выражать. Водолеи известны своими необычными прическами, модными взглядами и мнениями. Несмотря на легкость и общительность, эти знаки предпочитают быть черной овцой. Во многих отношениях Водолеи стремятся идти впереди всех, и о них часто говорят, что они являются законодателями моды. Если бы они были конфетами, они были бы "Морскими камешками".

Рыбы

Рыбы легко находят общий язык практически с любым человеком. Они предпочитают плыть по течению. При этом Рыбы известны своим непостоянством. Не то чтобы им было неинтересно, что происходит в окружающем мире, просто их в равной степени интересует мир, существующий в их голове. Если бы этот знак Зодиака был какой-нибудь конфетой, то это была бы американская версия шведских конфет Swedish Fish.

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