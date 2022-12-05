Близнецам стоит забыть о своих страхах.

6 декабря некоторые знаки Зодиака окажутся заложниками своих эмоций и будут ходить по "лезвию ножа". Другим же повезет в любви и на работе, а Весы даже смогут сорвать крупный куш. Что ждет ваш знак Зодиака во вторник и что советуют карты Таро - читайте ниже.

Овен

Овнов ждет возможность найти свое счастье. Присмотритесь к знакомым, среди них может быть тот человек, который подарит вам много радости. Также карты Таро советуют Овнам задуматься о собственном бизнесе.

Телец

6 декабря Тельцам придется несладко. Карты Таро пророчат вам много слез и проблем. Однако если Тельцы смогут взять себя в руки и дать достойный отпор всем невзгодам, то судьба укажет верный путь и все решится.

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Близнецы

Близнецам стоит забыть о своих страхах. Вы получите возможность наконец-то проявить свои сильные стороны и заручиться поддержкой окружающих. Стремитесь быть лучше всех, не прячьтесь в чьей-то тени.

Рак

Раков ждет неожиданная встреча. Вам повезет пообщаться с приятным собеседником, который даст ценный совет. Карты Таро сулят Ракам спокойный день без лишних хлопот.

Лев

6 декабря Львам можно сделать первый шаг. Не бойтесь получить отказ, ваши мечты исполнятся. Также Львам стоит заняться делами, которые они давно откладывали.

Дева

Дев ждет не совсем приятный день. Возможно, вы потеряете много времени на то, что по итогу не принесет никакого результата. Однако есть шанс, что Девы смогут извлечь из этого урок.

Весы

Во вторник Весам повезет сорвать настоящий куш. Вас ждет премия или повышение. Помимо этого карты Таро сулят Весам возможность увеличить свой капитал за счет выгодного вложения.

Скорпион

Скорпионов ждут приятные сюрпризы. Судьба одарит вас счастьем и радостью. Проведите этот день, отдыхая от проблем и рутины.

Стрелец

6 декабря Стрельцам придется научиться решать конфликты без споров. Избегайте скандалов и провокаций. Карты Таро сулят Стрельцам судьбоносный знак, который важно не пропустить из-за мелких хлопот.

Козерог

Козероги могут отдохнуть от работы и заняться своим здоровьем. Посвятите этот день себе и не жалейте денег на приятные покупки. Во вторник вам не стоит думать о чем-то серьезном.

Водолей

Водолеев ждут большие перспективы. Вы сможете реализоваться в той сфере, о которой даже не задумывались. Не бойтесь пробовать что-то новое и предлагать начальству интересные идеи.

Рыбы

6 декабря Рыбы смогут помириться с человеком, ссора с которым уже давно не давала им покоя. Однако будьте бдительны и не спешите подпускать людей слишком близко к себе. Доверяйте только самым близким друзьям.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что судьба подготовила испытания трем знакам Зодиака.

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