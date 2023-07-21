Карты Таро сулят Ракам неожиданные траты.

В субботу, 22 июля, Тельцы убедятся в том, что не все в этом мире зависит лишь от их желания. А Весы поверят в чудо, их ждет неземное счастье. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака в этот день - читайте в гороскопе ниже.

Овен

В этот день Овны будут злиться. Они узнают неприятную правду о близких людях, возможно, это сильно пошатнет вашу веру в существование по-настоящему честной дружбы. Однако не спешите с выводами.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам мистические события. Вы можете сильно испугаться или удивиться, некоторые события будут весьма неожиданными. Отнеситесь к случившемуся спокойно, не стоит устраивать драму.

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Близнецы

В субботу Близнецам нужно срочно задуматься о своем отношении к людям. Вы можете сильно обижать друзей или близких своими словами. Начните прислушиваться к чувствам других людей.

Рак

Карты Таро сулят Ракам неожиданные траты. Возможно, вам придется купить что-то дорогое. Не жалейте денег на то, что действительно необходимо, это не сильно ударит по кошельку.

Лев

Львам стоит внимательно прислушаться к своим эмоциям. Вы понимаете, что чем-то недовольны, но не можете в этом признаться. Не стоит подавлять чувства, боритесь с источником раздражения.

Дева

Карты Таро сулят Девам романтические приключения. Вы будете радоваться и веселиться в компании приятного человека. Однако не спешите переводить отношения на серьезный уровень, наслаждайтесь романом и не требуйте от партнера слишком много.

Весы

Весов ждет день неземного счастья. Вы легко справитесь со всеми задачами, а вечером сможете расслабиться. Мечтайте и стройте планы, у вас все получится.

Скорпион

Скорпионам не стоит брать на себя ответственность за других людей. Занимайтесь только своими делами и не пытайтесь помочь всем окружающим. Вашу заботу никто не оценит.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам оставаться дома. Откажитесь от поездок и путешествий. За пределами дома вас будут ждать неприятности.

Козерог

В субботу Козерогам можно себя побаловать. Возьмите выходной, закажите себе любимое блюдо и наслаждайтесь интересным фильмом. Это поможем вам забыть обо всем плохом.

Водолей

Водолеям стоит сделать упор на отношениях со своей второй половинкой. Если вы готовы к чему-то серьезному, действуйте. Удача будет на вашей стороне, не бойтесь.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам неприятности. Вы рискуете сильно пострадать из-за своей доброты. Не спешите верить всем на слово, некоторые люди попытаются вас одурачить.

Напомним, ранее стало известно, что новая неделя принесет эйфорию двум знакам Зодиака.

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