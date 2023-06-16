Узнайте, что ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 17 июня 2023 года для всех знаков Зодиака. Тельцы услышат то, к чему будут не готовы. А Скорпионы сорвут джекпот. Что этот день принесет именно вам - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны могут побаловать себя дорогими покупками. Не жалейте денег и порадуйте себя новой одеждой, техникой или даже украшениями. Вы это заслужили, исполните свою маленькую мечту.

Телец

Астрологи считают, что Тельцы могут серьезно огорчиться. Вас ждет горькая правда, которая откроет вам глаза. Не всегда все будет по-вашему, с этим нужно смириться.

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Близнецы

Близнецам стоит избавиться от страхов и комплексов. Вы стоите на одном месте и не даете себе двигаться вперед. Решитесь на глобальные свершения.

Рак

17 июня Раки отдохнут и расслабятся. Вы можете заняться своим хобби и развлечься с друзьями. А дела отложите на другой день, не торопитесь сделать все здесь и сейчас.

Лев

Львам лучше не привлекать к себе внимание. Не "нарывайтесь" на проблемы и откажитесь от споров и ссор. Не стоит ходить по лезвию ножа, риск не приведет к чему-то хорошему.

Дева

В субботу Девам стоит прислушаться к своей интуиции. Не спешите поступать так, как говорят вам остальные. Принимайте решения, слушая лишь себя и свое "шестое чувство".

Весы

Астрологи советуют Весам наладить отношения с дальними родственниками. В дальнейшем вам понадобится их помощь и поддержка. А потому постарайтесь найти с ними общий язык.

Скорпион

Скорпионы сорвут настоящий джекпот. Вы сумеете разбогатеть благодаря случаю, который важно не упустить. Обращайте внимание на знаки свыше, они укажут вам на правильный путь.

Стрелец

Стрельцам стоит экономить деньги и задуматься о сбережениях на "черный день". Цените свои доходы и не тратьте их на пустяки. В противном случае вы останетесь без средств к существованию.

Козерог

Козероги смогут достичь небывалых высот на работе. Однако это не понравится тем, кого вы оставите позади себя. Готовьтесь к подлым интригам, в которые вас попытаются втянуть.

Водолей

Водолеи будут сильно злиться, кто-то решил максимально испытать ваше терпение. Не поддавайтесь на провокации, пускай враги не добьются своего. Своим спокойствием вы свяжете им руки.

Рыбы

Рыбам стоит готовиться к тому, что этот день их неприятно удивит. Они могут узнать, что рядом с ними притаился хитрый "змей". Постарайтесь его вовремя обезвредить, однако не спешите с выводами, все может быть не так просто, как покажется на первый взгляд.

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