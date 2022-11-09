Людмила Хомутовская сделала таро-расклад по Луганской области и сказала, что там может быть такой же сценарий, как и на Харьковском направлении.

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская рассказала о том, какая судьба ждет Луганскую область и населенный пункт Станица Луганская. В интервью со Славой Деминым она уточнила, что в этом направлении может быть похожий сценарий деоккупации, как и на Харьковщине:

"На Луганщине и в Станице Луганской особенно сейчас максимальная активность. Сказать, что завтра или послезавтра туда придут какие-то перемены… Этого нет. Пока не идет речь об освобождении, а идет о накоплении ресурсов. Мы ждем… Дальше активируется "колесница" и очень быстро начнет все происходит. Я так думаю, будет что-то типа того, что мы видели в Харьковской области. Но сейчас нам предлагают ждать".

Хомутовская убеждена, что деоккупация Луганской области возможна только при наличии оружия, которое должен поставить Запад:

"Если будет больше оружия, то да, смогут. Сейчас идет накопление оружия. Карты нам говорят о том, что планы сейчас прикрывают, о лишнем не разговаривают. Я не вижу по картам, что это все будет быстро. Это может быть на уровне Нового года и немного дальше".

Напомним, ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что в ближайший понедельник 14 ноября будет массированный ракетный обстрел Украины. Она уточнила, что россияне продолжат бить по энергетическим объектам, чтобы оставить нашу страну без тепла и света на зиму.

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