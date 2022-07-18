Уже через год наступит тотальный мир в Украине, говорит актроэксперт.

Таролог Людмила Хомутовская ответила на вопрос, правда ли, что война в Украине закончится до лета 2023 года.

Своим прогнозом она поделилась в эфире YouTube-канала TOP. Она уточнила, что речь идет в том числе и о возвращении Крыма и оккупированной части Донбасса.

"Я спрашиваю: "Это лето". Нет. Идет возвращение домой как весна. Так что это все-таки будет раньше, даже между зимой и весной 2023-го года", — подчеркнула таролог. Она добавила, что речь идет о возвращении всех территорий.

Хомутовская заверила, что действительно уже через год наступит тотальный мир в Украине, а первые шаги по восстановлению будут сделаны уже осенью этого года.

Ранее Рубина Цыбульская рассказала, какая судьба ждет Украину в июле 2022 года. По ее словам, июль будет очень напряженным и горячим, страх и усталость людей достигнет максимума.

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