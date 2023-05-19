Этим людям стоит ждать серьезных перемен.

Таролог составила прогноз на июнь для всех знаков Зодиака. Эксперт отметила, что троих ждут существенные перемены. Кому и к чему себя готовить - читайте в материале.

Стрелец - Колесница (The Chariot)

Карта Колесницы символизирует перемещение, движение вперед и преодоление препятствий. Она указывает на перемены, которые могут возникнуть благодаря смелости, решительности и настойчивости.

Не исключено, что Стрельцам и в прямом смысле придется куда-то ездить, знакомиться с новыми людьми, общаться, вести переговоры, представлять компанию и тому подобное. Приготовьтесь к очень активному началу лета!

Видео дня

Козерог - Башня (The Tower)

Карта Башни представляет разрушение старых структур и образцов для создания новых. Она указывает на резкие и неожиданные перемены, которые могут потрясти вашу жизнь, но могут также привести к освобождению и перерождению.

Если Козероги давно хотели уйти с нелюбимой работы или бросить человека, с которым отношения - сплошные страдания, то июнь - идеальное для этого время.

Рыбы - Колесо Фортуны (Wheel of Fortune)

Рыбам выпала карта Колесо Фортуны. Оно символизирует изменчивость жизни и цикличность событий. Она указывает на то, что перемены являются неотъемлемой частью жизни и что ситуации могут меняться внезапно и неожиданно.

Возможно, Рыбы почувствуют, что ситуация повторяется. Например, они столкнутся в своих нынешних отношениях с теми же трудностями, из-за которых закончился прежний роман.

Напомним, экстрасенс назвал точный год окончания войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: