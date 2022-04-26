Дальнейшая судьба лидера страны-агрессора интересует многих.

Весь мир ждет, пока преступник Владимир Путин понесет наказание за тысячи смертей. Астропсихолог Валентина Виттрок заметила, что политика ждет тюрьма и насильственная смерть.

Об этом пишет "ТСН".

"Если говорить о личности российского президента, то прежде всего нужно учесть, что Плутон – планета войны – в его гороскопе расположился в 8-м доме в 20-м градусе Льва, а это говорит о том, что человек стремится ко всему таинственному и упорно добивается своих целей", - прокомментировала астропсихолог.

Валентина Виттрок утверждает, что довольно часто люди с такой конфигурацией в гороскопе становятся фашистами, которые расценивают людей как "пешек" в своей игре.

Южный лунный узел в 29-м градусе Девы и Уран в 10-м знаке Рака говорят о том, что Путин - скрытный, склонный к мистике, оккультизму и даже масонству. Также Валентина Виттрок отметила, что эти склонности могут переростать в некие психические расстройства, поэтому в судьбе диктатора и появляется сумасшедший дом.

Кроме того, соединение Луны с Плутоном в натальной карте Путина говорит о том, что он стремится все контролировать. Причем не только свои мысли и действия, но и жизни других людей.

Виттрок заметила, что заполненный планетами 8-й дом говорит о вероятной насильственной смерти.

Напомним, ранее были названы 4 знака Зодиака, которых в мае 2022 года ждет сказочное счастье.

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