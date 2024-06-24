Судьба бросит вызов двум знакам Зодиака уже скоро: кому не повезет

В их жизни наступает "черная полоса".

Астрологи назвали два знака Зодиака, у которых в конце июня будет сложный период. Им придется справляться с вызовами судьбы. Главное - не впадать в депрессию.

Рыбы

У Рыб может быть затруднительное финансовое положение. Проблема в том, что представители этого зодиакального созвездия живут в своем вымышленном мире. Они только мечтают, но ничего не делают для того, чтобы получить желаемое. Как результат - они застряют на одном уровне на долгие годы, в том числе и в карьерном плане.

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Они могли бы зарабатывать больше, если бы стремились к чему-то большему, но пока им остается лишь довольствоваться тем что есть. Это может приводить к тому, что им постоянно не будет хватать денег.

Овен

У Овнов наступит "черная полоса", связанная с личной жизнью. Скорее всего, ваш партнер выведет вас на серьезный разговор, который может закончиться крахом ваших отношений.

По словам астрологов, вам стоит быть более внимательными к своим любимым и проявлять больше заботы. В противном случае вы рискуете остаться одни. Хорошо это или плохо - решать вам, но помните, что каждому человеку нужен человек.

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